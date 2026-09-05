S’introducono e danneggiano scuola: denunciati due minori

I servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, orientati al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela degli edifici pubblici e degli istituti scolastici, hanno portato al deferimento di due giovani palermitani di 16 e 18 anni, accusati di invasione di edifici, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

​I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente presso un plesso scolastico del capoluogo a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112. Alcuni cittadini avevano infatti notato singolari fasci di luce, riconducibili all’uso di torce elettriche, muoversi all’interno dell’area scolastica ormai chiusa e in orario serale.

​Giunti sul posto, le gazzelle dell’Arma hanno adottato opportune cautele tattiche per non allertare i presenti, posizionandosi in modo da precludere le principali vie di fuga. Alla vista delle forze dell’ordine, i tre soggetti individuati hanno tentato di far perdere le proprie tracce arrampicandosi e camminando sul tetto di un complesso scolastico adiacente.

​Nonostante il pericoloso tentativo di fuga, i Carabinieri sono riusciti a bloccare due dei componenti del gruppo. ​Nel corso delle successive perquisizioni personali, il minorenne è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro a doppia punta, strumento del quale non hanno saputo giustificare il porto. Il successivo sopralluogo effettuato dai militari all’interno e all’esterno delle strutture, ha permesso di constatare l’avvenuto danneggiamento di una finestra, infranta verosimilmente per guadagnare l’accesso ai locali dell’istituto.

​Alla luce degli elementi raccolti, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alle rispettive Procure della Repubblica – Ordinaria e per i Minorenni di Palermo.