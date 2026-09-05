Raffadali

Vandalizzato il prospetto della scuola Galilei a Raffadali, la sindaca Cuffaro: “tanta amarezza”

La nota della sindaca Ida Cuffaro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

A Raffadali il prospetto della scuola Galilei, messo a nuovo solo poche settimane fa, è stato vandalizzato. A renderlo noto è la sindaca Ida Cuffaro amareggiata di fronte a tale gesto. “È difficile silenziare la sensazione di amarezza. Mi chiedo con quale leggerezza dei ragazzi possano compiere gesti così vuoti, che non portano nulla se non la distruzione di un bene che appartiene a tutti noi. Quando l’energia dei giovani si disperde in azioni del genere, non possiamo non chiederci che direzione stia prendendo il loro futuro e come possiamo aiutarli a ritrovare il senso del rispetto e della cura”, dice la sindaca Cuffaro.

“Questa sera lo sconforto prende il sopravvento, inutile dirvi che, come sapete, da qui a poche settimane il paese sarà vigilato da tantissime telecamere, permettetemi di dire però che non è questo il modo per risolvere i problemi, la cura della cosa pubblica, il rispetto, e l’educazione dovrebbero impedire che questi eventi accadano. Se avete proposte per prevenire ed evitare, queste deviazioni, sono disponibile a qualsiasi confronto e proposta, purchè si cambi rotta..insieme!”, ha concluso.

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