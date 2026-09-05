Agrigento

La Questura di Agrigento saluta il vice questore aggiunto Francesca Roberto

La dirigente Roberto si trasferisce dopo due anni presso la Questura di Reggio Calabria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Questura di Agrigento saluta il Vice Questore Aggiunto Dott.ssa Francesca Roberto, che dal 14 settembre lascerà la guida dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Direzione intrapresa il 9 settembre 2024 – per trasferirsi presso la Questura di Reggio Calabria.

Il Questore, il Vicario del Questore, i Dirigenti, i Funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato di Agrigento salutano con affetto la Dott.ssa Roberto, che in questi anni ha saputo farsi apprezzare da colleghi e collaboratori per le sue doti umane e l’indiscussa professionalità.

“Non è mai scontato trovare funzionari della polizia di Stato con una levatura professionale e morale di questi livelli – sottolinea il sindacato MP Agrigento–. L’impronta lasciata da Francesca Roberto non sarà facile da dimenticare. Ringraziamo la Dr.ssa Roberto Francesca, soprattutto per la sua particolare sensibilità umana, mostrata con coerenza in questi suoi due anni di permanenza ad Agrigento, con l’auspicio che conservi nel suo cuore e nel suo bagaglio professionale una esperienza positiva e che
abbia, in qualche modo, arricchito il suo patrimonio genetico”.

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