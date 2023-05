“Mamma, inviami 4.600 euro”: tentata truffa ad agrigentina 

“Mi servono 4.600 euro per pagare un debito, sono tuo figlio ma mi si è rotto il cellulare”. È questo il messaggio whatsapp ricevuto da una sessantaseienne agrigentina mentre si trovava seduta in un ristorante. La donna, preoccupata, ha però capito che qualcosa non andava. Così è riuscita a mettersi in contatto con il figlio che ha confermato di non aver inviato alcun messaggio. Si trattava di una truffa. La donna si è recata così dai poliziotti e ha denunciato il raggiro. Al via le indagini per risalire all’autore della tentata truffa.