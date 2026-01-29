Disordini in un corteo, emessi dal questore 4 avvisi orali

La Polizia di Stato ha individuato alcuni facinorosi che si sono resi protagonisti di alcuni disordini, durante un corteo del 17 maggio 2025. Le investigazioni, condotte dai poliziotti della Digos della Questura di Catania, hanno permesso di identificare e denunciare all’Autorità giudiziaria gli anarco antagonisti responsabili dei violenti fatti, caratterizzati da azioni di devastazione, lancio di pietre, petardi, bombe carta, ordigni esplosivi con liquido infiammabile, lanciati tutti ad altezza uomo e indirizzati nei confronti degli agenti in servizio di ordine pubblico, durante la manifestazione promossa dalla “Rete No Ddl Sicurezza Catania”.

Per la tipologia e la gravità dei fatti contestati, il Questore di Catania ha emesso nei confronti delle persone individuate 16 misure di prevenzione personali atipiche, all’esito degli accertamenti compiuti dalla Divisione Polizia Anticrimine. In particolare, per 4 di loro sono stati emessi altrettanti avvisi orali, agli altri 12, residenti in altre sedi, sono stati comminati altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Catania per la durata massima prevista dalla normativa vigente, ossia 4 anni.

L’avviso orale è il provvedimento a carattere monitorio con il quale il Questore avverte oralmente un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è una misura adottata dal Questore