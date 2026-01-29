Catania

Disordini in un corteo, emessi dal questore 4 avvisi orali

Per altri 12 notificato foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Catania

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha individuato alcuni facinorosi che si sono resi protagonisti di alcuni disordini, durante un corteo del 17 maggio 2025. Le investigazioni, condotte dai poliziotti della Digos della Questura di Catania, hanno permesso di identificare e denunciare all’Autorità giudiziaria gli anarco antagonisti responsabili dei violenti fatti, caratterizzati da azioni di devastazione, lancio di pietre, petardi, bombe carta, ordigni esplosivi con liquido infiammabile, lanciati tutti ad altezza uomo e indirizzati nei confronti degli agenti in servizio di ordine pubblico, durante la manifestazione promossa dalla “Rete No Ddl Sicurezza Catania”.

Per la tipologia e la gravità dei fatti contestati, il Questore di Catania ha emesso nei confronti delle persone individuate 16 misure di prevenzione personali atipiche, all’esito degli accertamenti compiuti dalla Divisione Polizia Anticrimine. In particolare, per 4 di loro sono stati emessi altrettanti avvisi orali, agli altri 12, residenti in altre sedi, sono stati comminati altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Catania per la durata massima prevista dalla normativa vigente, ossia 4 anni.

L’avviso orale è il provvedimento a carattere monitorio con il quale il Questore avverte oralmente un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è una misura adottata dal Questore

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cartello sociale: “Territorio con fragilità strutturale agire tempestività”
Cronaca

Carabinieri denunciano un uomo per rapina
Agrigento

Ospedale di Licata, Giuseppe Alaimo nuovo direttore dell’Uoc di medicina interna
Catania

Disordini in un corteo, emessi dal questore 4 avvisi orali
Sicilia by Italpress

Riunita la cabina di regia per l’emergenza maltempo
Palermo

Scossa di terremoto nel Palermitano, sisma di magnitudo 3.1 a Blufi
banner italpress istituzionale banner italpress tv