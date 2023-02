Mandorlo in fiore, alla ricerca di volontari per accompagnare i gruppi folk

Giunto alla sua 75^ edizione il Mandorlo in Fiore, in programma dal 5 al 12 marzo, è la festa che più di tutte rappresenta Agrigento nel mondo e promuove da oltre 50 anni in clima di festa lo scambio interculturale.

L’organizzazione, tenuto conto dell’importante esperienza formativa ed educativa vissuta nel corso degli anni da tanti agrigentini durante la festa, dà la possibilità ai volontari, giovani e meno giovani, di farsi avanti e proporsi per affiancarsi in tutte le attività, in particolare quelle del 65° Festival Internazionale del Folklore e del 20° Festival I Bambini del Mondo.

L’obiettivo è, dunque, il consolidamento delle dinamiche di partecipazione e di aggregazione all’interno della comunità per rendere i suoi membri protagonisti della manifestazione, così che non si sentano passivi recettori, ma anzi promotori e attori protagonisti, nonché portatori e tesoro vivente della cultura di questa festa.

Inoltre, i volontari avranno la possibilità di fare un’esperienza privilegiata, a stretto contatto con i gruppi internazionali, in un clima di festa e divertimento. Un’opportunità di crescita e un’esperienza cosmopolita, che mette in contatto con donne e uomini di culture differenti.

Per partecipare sarà sufficiente compilare il format apposito e inviarlo via mail a 75mandoloinfiore@gmail.com entro e non oltre il 15 febbraio 2023. In oggetto si dovrà specificare “VOLONTARI” e allegare copia fronteretro di un documento di riconoscimento.

I volontari dovranno aver compiuto 18 anni alla data di invio della domanda e garantire la disponibilità dal 3 al 14 marzo 2023.

Ogni volontario diventerà membro dello staff del Festival e riceverà un badge nominativo. Tutti i volontari dovranno partecipare alla giornata di formazione di cui verrà in seguito comunicata data, luogo e ora. L’organizzazione si riserva di avviare una selezione durante la giornata formativa.

È di queste ore la notizia che la Commissione Nazionale Italiana Unesco ha concesso il patrocinio alla 20^ edizione del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo “per il valore culturale ed educativo” dell’iniziativa. È un alto riconoscimento che premia il lavoro di questi anni dell’Associazione International Folk Agrigento nel connotare anche dal punto di vista culturale la selezione di gruppi provenienti da ogni Continente.

Il Mandorlo in Fiore incardina tradizionalmente il Festival Internazionale “Bambini del Mondo” e il Festival Internazionale del Folklore, giunto quest’anno alla 65^ edizione, unendo il risalto culturale per i Patrimoni Immateriali riconosciuti dall’Unesco e le tradizioni popolari italiane e estere.

La manifestazione si aprirà il 5 marzo con una grande parata di apertura dei gruppi partecipanti. Ventotto le nazioni rappresentate quest’anno. Il programma è ricchissimo di spettacoli, parate, mostre, intrattenimento, degustazioni in diversi luoghi della città: alla Valle dei Templi, nel Centro Storico e nei quartieri.

Per conoscere i dettagli del programma è sufficiente consultare la app “Agrigento” o la pagine ufficiali instagram e facebook del 75° Mandorlo in Fiore, nonché il sito www.mandorloinfioreagrigento.com.

Per maggiori informazioni si potranno consultare:

Servizio Turistico Regionale di Agrigento di via Empedocle n. 73, Tel. 0922 20391 – Email: stragrigento@regione.sicilia.it

Info Point Pro Loco Agrigento di Via Atenea n. 274, Tel. 0922 590141 (ore 9-13; 15-19) – Email: info@prolocoagrigento.it