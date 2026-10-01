Agrigento

Manutenzione immobili dell’ex Provincia, aggiudicata gara d’appalto di 2 milioni di euro

Si tratta di un appalto dell'importo complessivo di 2.000.000,00 di euro più Iva, compresi 120.000,00 euro per oneri di sicurezza

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Libero Consorzio. Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 2.000.000,00 di euro più Iva, compresi 120.000,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa Fazio Antonino in avvalimento con la ICORES (ausiliaria), con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), aggiudicataria della gara con un ribasso del 32,38745 %. Soddisfatto il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino: “A breve la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, resi possibili grazie ad un importante stanziamento complessivo di oltre dieci milioni per la manutenzione di strade e immobili di proprietà dell’ex Provincia. Somma che si aggiunge alle risorse ottenute con altre linee di finanziamento regionali e nazionali che consentiranno ulteriori interventi”.

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