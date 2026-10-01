“Tradimento e Potere” di Stefano Vinciguerra sfiora il primo premio al Tropea Film Festival

È arrivato fino alla finale del Tropea Film Festival “Tradimento e Potere”, il film scritto e ideato dal regista Stefano Vinciguerra e dedicato alla figura di Gaetano Guarino, sindaco di Favara assassinato nel 1946. La pellicola è stata selezionata tra i 21 lungometraggi finalisti su oltre mille opere presentate alla quarta edizione della manifestazione calabrese. Un risultato che porta ancora una volta una produzione nata a Favara all’interno di un festival dedicato al cinema e al confronto tra autori, registi e professionisti del settore. A Tropea il film è stato rappresentato dal regista Stefano Vinciguerra e dal direttore della fotografia Valerio Vinciguerra, che hanno preso parte agli appuntamenti della manifestazione e alle interviste dedicate alle opere in concorso. Vinciguerra ha raccontato la nascita del progetto e il lavoro svolto per ricostruire la figura di Guarino, portando all’attenzione del pubblico una vicenda legata alla storia di Favara e alla sua memoria politica e sociale. La serata conclusiva ha visto la consegna, da parte del presidente della Film Commission Anton Giulio Grande, del premio per il miglior lungometraggio a “Squali”, diretto da Daniel Barbiero. “Tradimento e Potere” non ha ottenuto il riconoscimento principale, ma la presenza tra i finalisti rappresenta una nuova tappa nel percorso del film nel circuito dei festival.

“Per me è stato un momento emozionante”, racconta Stefano Vinciguerra. “Non siamo stati i vincitori del premio per il miglior lungometraggio, però per noi è già una vittoria essere arrivati in finale al Tropea Film Festival”. Il film è nato a Favara e ha coinvolto oltre 230 tra attori e figuranti. Nel suo percorso ha ricevuto una Menzione d’Onore al Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni e una Menzione d’Onore al Cefalù Film Festival. È stato inoltre selezionato all’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, in programma dal 15 al 18 ottobre. Ora l’attenzione della produzione è rivolta alla proiezione pubblica del film, prevista al cinema per l’inizio di novembre. La data esatta e la sala saranno comunicate nei prossimi giorni. Con la finale raggiunta a Tropea e le nuove selezioni già in calendario, “Tradimento e Potere” prosegue il proprio percorso nel circuito cinematografico, mantenendo al centro la storia di Gaetano Guarino e il lavoro di una produzione nata a Favara.