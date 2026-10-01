Favara

Favara ricorda Marianna Bello, Palumbo: “Dodici mesi sono passati da quel giorno tremendo”

Una corona di fiori e un fiocco tricolore è stato lasciato proprio nel punto dove Marianna venne trascinata via dall'acqua piovana

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

“Dodici mesi sono passati da quel giorno tremendo. Un anno fa Marianna Bello, madre, moglie, figlia perdeva la vita. Un lutto che ha colpito nel profondo la nostra comunità, che seppe essere unita e generosa nei giorni della ricerca, spendendosi senza sosta insieme ai soccorritori. Ricordo quei giorni a camminare in mezzo al fango senza sosta. Con la speranza nel cuore di tutti noi che si affievoliva ogni ora sempre di più. L’unico scopo era però quello di restituire Marianna ai suoi cari. E così, drammaticamente, è stato. Oggi ricordiamo questo primo anniversario stringendoci alla famiglia a nome di una intera città e di un Paese che per giorni hanno sperato, pregato e pianto. Fino al tragico epilogo“. Queste le parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ricordando Marianna Bello. Una corona di fiori e un fiocco tricolore è stato lasciato proprio nel punto dove Marianna venne trascinata via dall’acqua piovana. Marianna, dopo 19 giorni di ricerche, venne ritrovata nel canneto vicino a fiume Naro.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Incidente stradale a Fontanelle, due feriti nello scontro tra auto e scooter 
Apertura

Tragico schianto scooter-furgone, morto 27enne
di Giuseppe Castaldo

Il mandamento mafioso di Canicattì e la nuova Stidda: 9 condanne 
Agrigento

Calci e pugni a ventenne per rubargli 100 euro, una denuncia a Villaggio Mosè
Apertura

Deve scontare oltre 4 anni di carcere, arrestato 48enne a Ravanusa
banner italpress istituzionale banner italpress tv