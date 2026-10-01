Favara ricorda Marianna Bello, Palumbo: “Dodici mesi sono passati da quel giorno tremendo”

“Dodici mesi sono passati da quel giorno tremendo. Un anno fa Marianna Bello, madre, moglie, figlia perdeva la vita. Un lutto che ha colpito nel profondo la nostra comunità, che seppe essere unita e generosa nei giorni della ricerca, spendendosi senza sosta insieme ai soccorritori. Ricordo quei giorni a camminare in mezzo al fango senza sosta. Con la speranza nel cuore di tutti noi che si affievoliva ogni ora sempre di più. L’unico scopo era però quello di restituire Marianna ai suoi cari. E così, drammaticamente, è stato. Oggi ricordiamo questo primo anniversario stringendoci alla famiglia a nome di una intera città e di un Paese che per giorni hanno sperato, pregato e pianto. Fino al tragico epilogo“. Queste le parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ricordando Marianna Bello. Una corona di fiori e un fiocco tricolore è stato lasciato proprio nel punto dove Marianna venne trascinata via dall’acqua piovana. Marianna, dopo 19 giorni di ricerche, venne ritrovata nel canneto vicino a fiume Naro.