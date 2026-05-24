Master di scrittura della Strada degli Scrittori  dedicata a “Le parole dell’immagine”

Torna dal 25 al 30 maggio 2026, ad Agrigento, nella cornice di Villa Genuardi, il Master di scrittura della Strada degli Scrittori, diretto da Felice Cavallaro giunto alla decima edizione. Un appuntamento che, nel corso degli anni, si è affermato come uno dei più autorevoli laboratori dedicati alla narrazione, alla scrittura e alla riflessione sulla cultura contemporanea.

Il tema scelto per questa edizione è “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi”, un percorso di approfondimento dedicato al rapporto sempre più complesso tra immagini, informazione e scrittura.

Viviamo in un tempo in cui fotografie, video e contenuti visivi attraversano il mondo in pochi secondi, anticipano i fatti, influenzano opinioni e coscienze, documentano tragedie e conflitti ma, allo stesso tempo, possono alimentare manipolazioni e distorsioni della realtà. Dalle immagini provenienti dai grandi conflitti internazionali agli eventi che hanno segnato le cronache più vicine, il Master si propone di interrogare il ruolo della scrittura nell’epoca della comunicazione visiva: come raccontare ciò che è già stato visto? Quale responsabilità ha oggi chi scrive nel dare senso e profondità alle immagini?

Non è casuale che questo percorso si svolga ad Agrigento, terra di luce e visioni, luogo che da sempre ha attratto fotografi, artisti e viaggiatori, sedotti dalla forza evocativa dei suoi paesaggi e dalla stratificazione culturale della Sicilia.

Il decimo Master della Strada degli Scrittori sarà dunque uno spazio di confronto aperto tra scrittori, giornalisti, fotografi, studiosi e intellettuali, chiamati a riflettere sulle nuove forme del racconto contemporaneo attraverso lezioni, incontri, laboratori e momenti di approfondimento. Tra i docenti di questa edizione del master figurano esponenti di primo piano del mondo della cultura. Ognuno di loro affronterà un tema a partire da una parola chiave che sarà il filo conduttore dell’incontro.

Accanto alle attività formative, il Master prevede anche un momento aperto alla città con “La Strada degli Scrittori FEST”, in programma il 29 maggio alle ore 20 al Cinema Concordia di Agrigento: una serata dedicata all’incontro tra parole, immagini, spettacolo e partecipazione pubblica.

I docenti di questa decima edizione del master sono Gaetano Aronica, Domenico Aronica, Stefania Auci, Tanino Bonifacio, Franco Carlisi, Alessandro Cutrona, Nando dalla Chiesa, Costanza DiQuattro, Piero Dorfles, Angela Iantosca, Danilo Li Muli, Alessio Mamo, Dario Mirri, Franco Nuccio, Ester Pantano, Antonello Perricone, Angelo Pitrone, Concetto Prestifilippo, Ester Rizzo, Gaetano Savatteri, Pucci Scafidi, Nadia Terranova e Lidia Tilotta. I laboratori e gli incontri con i tutor saranno affidati a Calogero Messana, Salvatore Nocera Bracco, Salvatore Picone, Francesco Pira, Giovanni Salvo e Marco Savatteri.

Prevista inoltre la partecipazione degli ospiti Donata Agnello, Antonio Tancredi Cadili e Ibla.