Ravanusa

Ravanusa, domani l’inaugurazione dell’Atelier Multimediale della Conoscenza e il Centro Studi Socio Economici locali

Verrà intitolato all’ex sindaco Giovanni D’Angelo.

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

L’amministrazione comunale di Ravanusa guidata dal sindaco Salvatore Pitrola, inaugura domani  venerdì 31 luglio l’Atelier Multimediale della Conoscenza,  e il Centro Studi Socio-Economici Locali, che sarà intitolato all’ex sindaco  Giovanni D’Angelo, figura di grande spessore umano, politico e amministrativo per il paese.  

D’Angelo scomparso nel 2018,  ricoprì anche il ruolo di vice presidente della provincia regionale di Agrigento e di consigliere provinciale oltre ad essere stato un esponente di spicco della Cgil provinciale. “Con questa intitolazione – dichiara Salvatore Pitrola – desideriamo rendere omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni, alla crescita sociale del territorio e alla tutela dei diritti dei cittadini, distinguendosi per competenza, passione civile e profondo senso del bene comune. Intitolare a Giovanni D’Angelo- aggiunge-  un luogo destinato allo studio, alla ricerca e alla valorizzazione delle dinamiche economiche e sociali del nostro territorio significa trasformarne il ricordo in un’eredità viva, capace di ispirare le nuove generazioni. La memoria di chi ha operato con impegno e lungimiranza per la propria comunità non appartiene solo al passato, ma rappresenta un esempio concreto per costruire il futuro. Questo Centro Studi- conclude il capo dell’amministrazione comunale-  nasce con l’ambizione di essere un luogo di confronto, conoscenza e progettualità, nel segno dei valori che Giovanni D’Angelo ha incarnato durante il suo percorso umano e istituzionale: dialogo, partecipazione e servizio alla collettività.  Con questo gesto, Ravanusa esprime la propria gratitudine e affida alla memoria il compito di continuare a generare idee, crescita e speranza per il bene della comunità”. La cerimonia avrà inizio alle 20 e si terrà presso l’ex circolo Dante Alighieri in Corso della Repubblica.

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