Siculiana

Stefano Bissi entra nella Strada degli Scrittori, celebrazione a Siculiana

Insegnante elementare per quarant'anni, poeta, pittore e musico

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Ieri sera in Piazzetta San Pietro a Siculiana Marina si è svolta una serata dedicata al professor Stefano Bissi, in occasione del suo ingresso nel circuito letterario della “Strada degli Scrittori”. La piazzetta era un luogo frequentato dall’autore durante l’estate.
L’evento, introdotto e moderato da Salvatore Picone, ha presentato versi, musica e testimonianze sul Prof. Bissi: insegnante elementare per quarant’anni, poeta, pittore e musico. Il direttore della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro, ha ufficializzato l’ingresso dell’autore nel circuito letterario.
Durante la serata gli artisti Lida Fortunato e Antonio Zarcone hanno interpretato brani scritti sui testi del professore. Sono intervenuti Enza Maniscalco, Rosalba Bissi (figlia dell’autore), la scrittrice Bernardina Rago, il critico letterario Antonio Montalbano, Giuseppina Parisi e l’attore Gaetano Aronica, che ha letto alcune poesie. Al termine degli interventi il sindaco Giuseppe Zambito ha scoperto una targa commemorativa che resterà nella Piazzetta San Pietro.
Il circuito della Strada degli Scrittori – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Zambito – è importante dal punto di vista culturale e turistico. Per Siculiana è un’occasione per far conoscere l’opera del professor Stefano Bissi e dare impulso a un’idea di sviluppo legata alla cultura, valorizzando il nostro patrimonio e offrendo ai visitatori un motivo per scoprire il nostro borgo”.

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