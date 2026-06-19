Agrigento

Maturità, al via la seconda prova scritta: al Classico una versione di Quintiliano

Nella prova di Matematica al Liceo Scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano.

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Dopo il tema di Italiano, per gli oltre 527mila maturandi è il giorno del secondo scritto, incentrato sulle materie caratterizzandi di ciascun indirizzo di studi. Le materie sorteggiate lo scorso gennaio per la seconda prova di quest’anno sono il Latino per il Liceo Classico e Matematica per il Liceo Scientifico, oltre a economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico e Lingua straniera principale (Lingua Straniera 1, secondo la denominazione ministeriale) per il Linguistico e così via per i diversi indirizzi.

Nella prova di Matematica al Liceo Scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica.
Al Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Il brano proposto è tratto dal I libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. In questo passo l’autore affronta il tema della musica come fodnamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali. Quintiliano è un autore proposto tre volte per lo scritto di Latino, l’ultima volta risale al 2013.
Quattro ore di tempo per tradurre la versione, sei ore per svolgere il compito di matematica, lingua e cultura straniera per il linguistico, 18 ore di tempo su tre giorni per l’artistico.

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