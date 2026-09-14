Molotov contro l’abitazione di una giovane coppia in via Gioeni, indagini 

Si indaga a trecentosessanta gradi sull’increscioso episodio avvenuto la scorsa notte in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi hanno lanciato una molotov contro la finestra di un’abitazione di una giovane coppia agrigentina. La bottiglia incendiaria si è infranta contro l’edificio e, dopo l’innesco, si è sviluppato un principio di incendio.

L’intervento dei due giovani ha scongiurato il peggio. Sono stati tanti i residenti della zona a sentire il boato della molotov. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. L’episodio potrebbe rappresentare un atto intimidatorio all’indirizzo di uno dei due ragazzi o di entrambi. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere che possano aver ripreso la scena.