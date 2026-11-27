Agrigento si prepara a diventare, per una sera, capitale della coralità e della musica internazionale. Domenica 13 dicembre 2026, a partire dalle ore 19:00, il Palacongressi di Agrigento ospiterà la prima edizione del Musaika Choral Fest, una manifestazione organizzata dall’associazione Musaika insieme al coro Polifonico Harmonia, che si preannuncia come un importante appuntamento nel panorama della musica corale, infatti in quest’occasione dieci cori, tra cui due formazioni internazionali, per un totale di 320 coristi, si esibiranno in un prestigioso concorso corale capace di riunire voci, culture e sensibilità artistiche diverse nel segno della condivisione e dell’eccellenza musicale. Le corali si esibiranno davanti ad una giuria composta da tre autorevoli personalità del panorama musicale: il Maestro Antonio Giovanni Bono, la Maestra Graziella Fazzi e il Maestro Paolo Furlani, tre professionisti di riconosciuta competenza e spessore artistico, chiamati a valutare le esibizioni nell’ambito di un vero e proprio concorso corale. A rendere ancora più significativa questa prima edizione sarà la presenza di due formazioni internazionali, una proveniente dalla Croazia ed una proveniente dalla Romania, che porteranno ad Agrigento le proprie tradizioni vocali e musicali, contribuendo a conferire alla manifestazione una dimensione europea ed interculturale.

Il Musaika Choral Fest non vuole essere soltanto una competizione musicale, infatti tra i temi portanti della manifestazione vi è quello delle pari opportunità, con particolare attenzione alla presenza e al ruolo delle donne nel mondo della direzione corale e della musica. Non è un caso infatti che numerosi cori siano diretti da donne e che tra le formazioni partecipanti figurino anche cori interamente femminili. Una scelta che intende valorizzare il talento, la professionalità e la sensibilità artistica femminile, promuovendo una cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità attraverso il linguaggio universale della musica.

L’idea del festival nasce dal Maestro Lorenzo Puma, direttore artistico dell’associazione Musaika e direttore del coro Polifonico Harmonia, che ha voluto dare vita ad un progetto capace di coniugare qualità artistica, incontro tra culture ed impegno sociale.

“Il Musaika Choral Fest” dice il Maestro Puma “nasce dalla volontà di creare un’occasione di incontro autentico attraverso la musica. Abbiamo voluto portare ad Agrigento un evento che non fosse soltanto un concorso, ma una vera festa della coralità, nella quale ogni formazione potesse esprimere la propria identità artistica e confrontarsi con altre realtà musicali. La presenza di cori internazionali rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e dimostra quanto la musica sappia superare le distanze geografiche e culturali. Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione anche al tema delle pari opportunità, dando spazio alle donne che, con competenza e professionalità, ricoprono ruoli di primo piano nel mondo corale. Il nostro auspicio è che questa prima edizione sia soltanto l’inizio di un percorso duraturo, capace di crescere nel tempo e di portare Agrigento sempre più al centro degli appuntamenti dedicati alla musica corale”. Il Palacongressi è stato concesso dal Parco Archeologico, la manifestazione si svolge inoltre con la compartecipazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Siciliana, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione verso un progetto che unisce cultura, partecipazione e inclusione. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre 2026, alle ore 19:00, al Palacongressi di Agrigento. L’ingresso sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza. Una serata di musica, talento e cultura che promette di lasciare il segno e che segna l’inizio di un nuovo percorso per la coralità in Sicilia.

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