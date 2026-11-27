Un catanese di 31 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre stava armeggiando all’interno di un’utilitaria, parcheggiata in via Purità, una traversa della zona di via Santa Maddalena.

L’uomo aveva già forzato la portiera, riuscendo ad intrufolarsi nell’abitacolo, alla ricerca di oggetti di valore da rubare. Nel sedile aveva trovato uno zaino contenente un computer e, negli scompartimenti dell’auto, una cospicua somma in denaro, pari a 500 euro. Il bottino, già particolarmente sostanzioso, non l’ha dissuaso dall’obiettivo finale, ossia quello di rubare l’automobile. Seduto al posto di guida, il 31enne aveva già smontato alcuni parti sotto al volante e, nel giro di poco, sarebbe riuscito ad avviare il motore, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che erano in transito.

Alla vista della volante, l’uomo ha abbandonato la refurtiva e, sceso in tutta fretta dall’auto, è fuggito, ma è stato raggiunto e fermato in via A. di Sangiulino dai poliziotti della Questura. Grazie agli accertamenti effettuati sul posto, attraverso il numero di targa del veicolo, si è riusciti a risalire al proprietario, che ha presentato denuncia. Il 31enne, con precedenti per droga, è stato arrestato per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Al termine di tutti gli accertamenti, il denaro, lo zaino e gli effetti personali recuperati dai poliziotti sono stati restituiti al proprietario che è rientrato in possesso anche dell’auto. Per l’arrestato, invece, è stato disposto il trasferimento nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.