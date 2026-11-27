Quattro arresti e tre denunce. Questo il bilancio di alcuni controlli antidroga dei carabinieri di Palermo. Tra gli arrestati anche un minorenne. In particolare, nel quartiere Zen 2 l’attenzione dei carabinieri della Stazione San Filippo Neri, si è concentrata sui movimenti sospetti di due maggiorenni entrambi noti alle forze dell’ordine che, si muovevano nei pressi di un vano adibito a minimarket. Un 36enne aveva il compito di prelevare degli involucri dal passamano di una scala d’accesso a un padiglione che, venivano di volta in volta ceduti agli acquirenti mentre un complice 40enne, incassava il denaro. I militari hanno bloccato i due indagati e un acquirente, trovato in possesso di una dose di hashish e, per tale motivo segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. La perquisizione personale cui è stato sottoposto il più giovane degli indagati, ha consentito di rinvenire 75 euro ritenuta provento delle cessioni di dosi mentre, alla base del passamano, è stata recuperata una cassetta artigianale in legno contenente 5 dosi di hashish, 2 di cocaina e una di crack. Il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre il 40enne è stato denunciato. Nell’ambito di un’altra attività svolta in via Rocky Marciano, sempre i militari dello Zen coadiuvati dai colleghi della Stazione Olivuzza, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e dai tecnici di E-Distribuzione, durante un servizio di verifica alle cabine elettriche, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti quattro dosi di crack e una dose di hashish occultate nel sottoscala di un padiglione e individuate grazie al fiuto del cane antidroga ‘Dea’.