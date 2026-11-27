La Cassazione ha reso definitive, rigettando i ricorsi o dichiarandoli inammissibili, sei condanne per mafia, traffico di droga ed estorsioni: nel complesso 85 anni di carcere, inflitti nel processo Persefone, scaturito dall’operazione dei Carabinieri che il 13 settembre 2021 aveva azzerato i nuovi vertici della famiglia mafiosa di Bagheria (Palermo) ed evitato un omicidio. La sentenza di merito adesso confermata è della quarta sezione della Corte d’appello di Palermo: 20 anni a testa dovranno essere scontati da Massimiliano Ficano e Onofrio Catalano; 17 anni e 6 mesi da Giuseppe Cannata; 12 anni sono toccati a Bartolomeo Scaduto, 11 a Salvatore D’Acquisto e 5 a Nicolo’ Mistritta, che rispondeva di estorsione aggravata e che in primo grado era stato condannato con l’aggravante di essere stato “capo e promotore” dell’associazione mafiosa. Per effetto della parziale assoluzione, la pena era scesa in maniera considerevole, rispetto ai 19 anni e 4 mesi del primo giudizio. L’inchiesta aveva ricostruito i nuovi equilibri di Cosa nostra a Bagheria, l’ascesa di Ficano con l’appoggio dei boss ergastolani e gli affari legati al mercato degli stupefacenti.