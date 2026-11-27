I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno tratto in arresto un 28enne, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime domiciliare emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. L’uomo è stato condannato a due anni di reclusione per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, commesso tra il 2020 e il 2021, mentre era recluso presso la Casa di Reclusione di Piazza Armerina, in provincia di Enna.