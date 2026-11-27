La Corte di Cassazione ha confermato tre condanne inflitte per associazione mafiosa ed estorsioni ad altrettanti appartenenti al clan di Misilmeri (Palermo): si tratta di Salvatore Baiamonte, che ha avuto 10 anni e 4 mesi; Alessandro Ravesi, 17 anni col meccanismo della continuazione; e Cosimo Michele Sciarabba, condannato definitivamente a 13 anni e 4 mesi. Quest’ultimo è il figlio del boss del paese, Salvatore Sciarabba, già condannato sempre a seguito di indagini condotte dalla Procura di Palermo. Secondo l’accusa, i tre imputati si sarebbero resi protagonisti di una serie di estorsioni ai danni di imprenditori di Misilmeri, provando ad allargare il proprio controllo anche alle agenzie di onoranze funebri.

La Dda ha dimostrato anche che gli imputati imponevano il pagamento del pizzo a diverse aziende, tra cui una ditta impegnata nella realizzazione di un impianto di distribuzione di Gpl nella frazione di Portella di Mare. Furono le denunce dei commercianti vessati, dopo che i carabinieri avevano individuato gli episodi estorsivi grazie alle indagini, a dare il via ai provvedimenti restrittivi. Uno degli imprenditori, quello che stava realizzando l’impianto di Gpl e che possedeva un escavatore nuovo del valore di 140 mila euro, venne avvicinato dagli emissari della cosca e riuscì a registrare l’incontro con il cellulare. Le immagini furono poi acquisite agli atti. Un altro riuscì anche a scattare una foto col cellulare, rendendo possibile l’identificazione dell’uomo che era andato a trovarlo con fare minaccioso, grazie alla targa dello scooter.