Alcune settimane fa in pieno centro ad Adrano, nel Catanese, aveva investito un pedone senza fermarsi per prestare soccorso. Adesso per una 77enne, individuata grazie alle indagini condotte dai poliziotti del locale commissariato, è scattata la denuncia. La vittima, dopo l’urto, era finita contro il muro di cinta di un’attività commerciale finendo poi a terra, ma la pensionata, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dopo aver inizialmente rallentato avrebbe successivamente ingranato la marcia e sarebbe ripartita, dileguandosi. I poliziotti, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a recuperare l’intera targa e il modello del veicolo, risultato di proprietà della 77enne. Dopo essere stata rintracciata, l’anziana è stata sentita in commissariato e agli agenti ha confermato di essere stata lei a guidare il giorno dell’incidente e di non essersi resa conto di quanto accaduto. Per lei è scattata la denuncia per omessa assistenza a persona ferita.