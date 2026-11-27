I Carabinieri della Stazione di Petrosino, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un uomo del posto classe ’90 sorpreso a detenere dentro casa quantitativi di vari tipi di droga.

I militari di Petrosino, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in Contrada Ventrischi hanno sottoposto a controllo il 36enne, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e a seguito di perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione di residenza è risultato in possesso di oltre 100 gr. di cocaina, 16 gr. di crack e oltre 10 gr. di hashish. La sostanza rinvenuta è stata sequestrata, mentre il 36enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere.