Un momento di profonda emozione e commozione ha accompagnato la giornata sportiva allo stadio di Cammarata, dove la società sportiva ha voluto ricordare Domenico Schiaccitano, il tifoso scomparso dopo essersi sentito male sugli spalti dell’impianto sportivo.

A margine della partita contro il Don Carlo Misilmeri, la società ha reso omaggio alla memoria di Domenico con un gesto carico di significato e affetto. Il presidente Troina ha consegnato una targa commemorativa alla moglie e al figlio del tifoso, in segno di vicinanza e di affetto da parte di tutta la società e dell’ambiente sportivo.

Un momento particolarmente toccante, vissuto tra applausi, silenzio e tanta commozione, che ha unito idealmente la squadra, la dirigenza e i tifosi nel ricordo di Domenico.