Nuova segnaletica davanti la Cattedrale di Agrigento, dietrofront del Comune

La nuova segnaletica orizzontale comparsa questa mattina nella storica piazza Don Minzoni, l’area di fronte la cattedrale di Agrigento, è stata al centro di aspre polemiche. Le foto delle strisce hanno in breve tempo fatto il giro dei social suscitando non poche perplessità negli agrigentini. Anche perchè la zona è sottoposta a vincolo assoluto. Il Comune e l’Arcidioscesi di Agrigento, in una nota pervenuta nel pomeriggio, hanno fatto sapere che si è trattato di un errore e che si provvederà alla riconfigurazione dell’area cancellando la segnaletica orizzontale.

A segnalare la vicenda, chiedendo l’intervento del Prefetto di Agrigento, era stato il Codacons: “Segnaletica stradale su area sottoposta ad assoluto vincolo, è stato autorizzato l’uso della vernice da parte della soprintendenza ? Cosa accade in Piazza Don Minzoni? Il codice dei Beni culturali impone di disciplinare un’area di tutela davanti alla cattedrale e ai monumenti ecclesiastici. Ma davvero ad Agrigento si è perso il senso del rispetto delle norme e delle leggi italiane?”.

Nel pomeriggio è arrivata la nota a chiarimento da parte del Comune di Agrigento e della Diocesi: “In merito all’installazione della segnaletica stradale orizzontale, indicante stalli di sosta per autovetture, collocate questa mattina, davanti l’area del sagrato della Cattedrale, proficuo incontro nelle prime ore del pomeriggio presso la sede della Soprintendenza a Villa Genuardi, al quale hanno partecipato il Soprintendente ing. Vincenzo Rinaldi, il dott. Carmelo Cantone per il Comune di Agrigento e don Giuseppe Pontillo per l’Arcidiocesi di Agrigento. Accertata la necessità di regolamentazione dei parcheggi della piazza , assolutamente necessaria per la tutela e la sicurezza della popolazione, e accertato un errore nella identificazione planimetrica progettuale, si è stabilito che il Comune provvederà alla riconfigurazione dell’area cancellando la segnaletica orizzontale.”