Pale eoliche nella Valle dei Templi? Il sindaco: “Indignato per il servizio Mediaset”

“Sono indignato. Perchè mistificate la realtà? Perchè buttate fango su Agrigento? Perchè presentate Agrigento in maniera distorta?”. A parlare è il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che commenta così il servizio andato in onda su Canale 5.

“Ieri pomeriggio in una tv nazionale sono state pronunciate queste parole: “Se noi andiamo a farci una foto ricordo davanti uno dei Templi, noi ci troviamo le pale eoliche…Pale eoliche a ridosso della Valle dei Templi…Matteo Messina Denaro investiva ad Agrigento sulle pale eoliche” Queste dichiarazioni sono incredibili, prive di fondamento, non esiste alcun Parco eolico a ridosso della Valle dei Templi. Queste dichiarazioni fanno un grandissimo danno alla città. “Da Agrigento, dove sono già attivi diversi impianti eolici” Ecco il titolo del servizio andato in onda ieri, 25 agosto, in diretta su Canale 5 nel corso della trasmissione Morning News.”