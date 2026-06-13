Paura a San Leone, bambino si allontana dalla spiaggia: ritrovato dalla Polizia





Momenti di apprensione oggi lungo il litorale di San Leone, dove un bambino di 5anni si è allontanato dalla spiaggia mentre si trovava con i propri genitori.

Non appena i familiari si sono accorti della sua assenza, è scattato l’allarme tra i bagnanti e gli operatori presenti nella zona balneare. Sul posto è intervenuta rapidamente la Polizia, che ha avviato le ricerche perlustrando l’area circostante; in supporto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Dopo alcuni minuti di tensione, gli agenti sono riusciti a individuare il piccolo, che fortunatamente era in buone condizioni di salute. Il bambino è stato preso in braccio da uno dei poliziotti e accompagnato dai genitori.

Grande il sollievo per mamma e papà, che hanno potuto riabbracciare il loro figlio tra la commozione dei presenti. L’episodio si è concluso nel migliore dei modi grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione delle persone presenti sulla spiaggia.