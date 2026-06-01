Politica

Acqua, l’assessore Savarino: “Bene tavolo tra Aica e Siciliacque, serve collaborazione”

Lo dice l'assessora al Territorio e all'ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, dopo la diffida da parte di Aica a Siciliacque

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Ringrazio l’assessore Francesco Colianni per essersi fatto promotore di un ulteriore tavolo di confronto tra Aica e Siciliacque, nell’esclusivo interesse del territorio agrigentino”. Lo dice l’assessora al Territorio e all’ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, dopo la diffida da parte di Aica a Siciliacque.

“Il governo regionale, come dimostrano i fatti, sta investendo ingenti risorse per il potenziamento di invasi, reti idriche, collettori e dissalatori, con l’obiettivo di colmare ritardi strutturali che la provincia sconta da decenni. Proprio per questo spiace constatare come Siciliacque non sembri comprendere fino in fondo lo sforzo messo in campo dalle istituzioni pubbliche, auspico che vada incontro alle esigenze del territorio – aggiunge -. In una fase così delicata è necessario che tutti i soggetti coinvolti collaborino con senso di responsabilità per garantire ai cittadini un servizio efficiente e adeguato”.

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