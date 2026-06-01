Agrigento

Festa della Repubblica: i monumenti di Agrigento illuminati di tricolore

L’iniziativa è stata promossa proprio per la celebrare la nascita della Repubblica

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

In occasione della Festa della Repubblica, questa sera Agrigento si è tinta di verde, bianco e rosso. Il Palazzo della Prefettura, la facciata della stazione dei treni in piazza Marconi, e il Tempio di Ercole, simboli della città, sono stati illuminati con i colori della bandiera italiana.

L’iniziativa, promossa per celebrare il 2 giugno, ha trasformato il centro in un grande tricolore. Le facciate dei due monumenti, proiettate di luce, sono state molto fotografate da cittadini e turisti che si sono fermati per immortalare il momento.
Le illuminazioni resteranno visibili per tutta la serata di oggi e domani.

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