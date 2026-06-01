Politica

Ribera, passaggio di consegne tra Ruvolo e Pace: la nuova amministrazione già operativa

Cinque gli assessori che compongono la giunta di Pace: Alongi, Caico, Casimiro, Ferraro ed Inglese

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Nell’aula Frenna del palazzo di città di Ribera si è svolto il passaggio di consegne tra Matteo Ruvolo e Carmelo Pace. Un momento solenne che ha segnato il formale avvio della nuova amministrazione cittadina.

Il neo sindaco Carmelo Pace ha lanciato un messaggio chiaro: “Dobbiamo guardare avanti uniti. La giunta è già pienamente operativa e pronta ad affrontare le sfide della città”. Cinque gli assessori, Alongi, Caico, Casimiro, Ferraro ed Inglese. Il Ruolo di Vicesindaco definito per Alongi, la Presidenza del Consiglio – verosimilmente sarà affidata alla Democrazia Cristiana – completerà l’assetto istituzionale.

Dall’altra parte, il saluto di Matteo Ruvolo, che ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto: “Ho lavorato con scrupolo, dedizione e trasparenza, affrontando emergenze storiche, dal Covid alla crisi idrica dell’agricoltura”.

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