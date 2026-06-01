Ultime Notizie

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alberto Cicero

In pensione da quasi due anni, e' stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa

Pubblicato 10 secondi fa
Da Redazione

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: e’ morto all’eta’ di 65 anni Alberto Cicero. In pensione da quasi due anni, e’ stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa. Storica firma del quotidiano “La Sicilia”, da anni lottava contro una grave malattia.

Al giornale ha ricoperto l’incarico di caposervizio della provincia. Segretario provinciale della sezione di Catania per tre mandati ha ricoperto la carica di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, il sindacato unitario dei giornalisti ed e’ stato anche presidente del Consiglio regionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Estorsione e minacce di morte alla mamma, 27enne canicattinese a processo 
Apertura

Picchiata violentemente dal marito, 49enne muore in ospedale
Apertura

Studentessa siciliana trovata morta in Portogallo (era in Erasmus)
Apertura

“Getta 11 grammi di cocaina dalla finestra”, condannata 70enne di Canicattì 
Apertura

Finto carabiniere, anziana empedoclina consegna gioielli e preziosi a truffatore 
banner italpress istituzionale banner italpress tv