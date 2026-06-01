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Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alberto Cicero
In pensione da quasi due anni, e' stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa
Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: e’ morto all’eta’ di 65 anni Alberto Cicero. In pensione da quasi due anni, e’ stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa. Storica firma del quotidiano “La Sicilia”, da anni lottava contro una grave malattia.
Al giornale ha ricoperto l’incarico di caposervizio della provincia. Segretario provinciale della sezione di Catania per tre mandati ha ricoperto la carica di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, il sindacato unitario dei giornalisti ed e’ stato anche presidente del Consiglio regionale.
Redazione
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