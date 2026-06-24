Polizia, presentati 6 nuovi funzionari assegnati alla Questura di Agrigento
Ecco chi sono i sei nuovi funzionari della Polizia di Stato presentati questa mattina dal Questore di Agrigento Tommaso Palumbo
Sei nuovi funzionari, assegnati alla Questura di Agrigento, sono stati presentati questa mattina dal questore Tommaso Palumbo in una conferenza stampa. Si tratta di sei commissari: Antonio Canicattì, 32 anni, di Agrigento; Francesco Currò, 40 anni, di Messina; Luciano D’Angelo, 29 anni, di Trapani; Marco Di Giovanna, 26 anni, di Palermo; Miriam Frisco, 31 anni, di Palermo, e Roberto Rosano, 37 anni, di Palermo.
“Forze nuove, abbiamo avuto il piacere dell’assegnazione di sei giovani funzionari – ha detto il Questore Tommaso Palumbo – in questo momento sono ancora nel cosiddetto tirocinio e lo saranno per un anno, periodo in cui andranno sul campo ad approfondire tematiche per avere poi responsabilità dirette. Un tutor li seguirà in tutto il percorso fungendo da guida e da supporto per quello che è il periodo. Non sarà una formazione accademica ma una full immersion sulle questioni operative della Questura.”