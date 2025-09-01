Polizia, Garro lascia il commissariato di Licata e va a Siracusa

A distanza di due anni il Commissario Capo Giuseppe Garro lascia il Commissariato della città di Licata per andare presso la Questura di Siracusa dove dirigerà l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

“Con professionalità, impegno e spirito di servizio, il dott. Garro ha saputo guidare l’Ufficio affrontando ogni difficoltà con equilibrio e determinazione”, si legge in una nota della Questura di Agrigento. “A lui va il più sentito ringraziamento del Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, dei Funzionari e un grande in bocca al lupo da parte di tutti noi, appartenenti alla Questura di Agrigento, per il nuovo incarico. Le auguriamo il meglio per questa nuova sfida professionale, con la certezza che saprà distinguersi anche nella nuova sede di Siracusa”.

Nei giorni scorsi il commissario Garro ha salutato i suoi uomini in una breve cerimonia all’interno del locale commissariato alla presenza anche del sindaco della città di Licata, Angelo Balsamo, dei colleghi del commissariato di Palma di Montechiaro e alcuni pm giunti da Gela.