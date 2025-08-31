Polizia, il vice sovrintendente Lillo Palumbo lascia il servizio attivo dopo 32 anni

Il Vice Sovrintendente Lillo Palumbo saluta la sala operativa e tutta la Questura di Agrigento. Dopo 32 anni di servizio ad Agrigento, è arrivato per lui il momento di andare in quiescenza.

Arrivato in Questura nel dicembre ’93, dopo qualche anno alla Squadra Volanti, dal 1997 è stato in servizio all’ufficio scorte, ed ha preso parte di innumerevoli dispositivi di sicurezza. Magistrati, personalità di stato italiane ed estere, ambasciatori: la professionalità del V. Sov. Palumbo è stata apprezzata in tutti i servizi svolti, in particolar modo nei più complessi.

Operatore specializzato, ha prestato anche servizio nel 2017, in qualità di operatore di scorta e sicurezza, al G7 di Taormina, e nello stesso anno al Google Camp, in occasione della visita di numerose personalità alla Valle dei Templi di Agrigento.

I colleghi della Questura di Agrigento ricambiano il saluto a Lillo Palumbo, con stima ed affetto.