Povertà e accoglienza, i Volontari di strada: “che fine ha fatto il progetto Carrubbo?”

L’associazione Volontari di Strada torna a denunciare l’inerzia dell’amministrazione comunale di Agrigento sulla realizzazione di dormitori pubblici e centri di accoglienza notturna per le persone in difficoltà. Nonostante le proposte presentate nei mesi precedenti, non sono stati avviati progetti né richiesti finanziamenti. Questa indifferenza lascia numerose persone vulnerabili, tra cui richiedenti asilo, senza un riparo dignitoso. “Ancora una volta torniamo sulla questione, dichiara la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino, perché abbiamo a cuore le storie di persone, famiglie che vivono in condizioni di povertà e ai margini della società. Quello dei dormitori è un problema che porteremo avanti senza soluzione di continuità sino a quando non troveremo le porte del cuore spalancate da chi dovrebbe intervenire. Per quanto riguarda nello specifico, ci chiediamo: sono stati recuperati gli immobili previsti nel Progetto Carrubbo? Chi ha gestito e gestisce ad oggi le procedure per l’affidamento a famiglie di immigrati? Quante abitazioni attualmente sono libere da potere essere occupate, secondo, ovviamente, le procedure di legge? A queste e ad altre domande chiediamo risposte urgenti per una soluzione immediata del problema. Non ci fermeremo e andremo avanti come bulldozer perché la dignità delle persone vanga riconosciuta. Una città si misura sul grado di dignità che sa offrire ai cittadini meno fortunati. Perché nessuno deve essere ultimo in questa città”, ha concluso la presidente Marino.