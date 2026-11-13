Premio Dona Maiora, la cerimonia al Teatro Pirandello

Torna ad Agrigento il premio “Dona Maiora”, il riconoscimento istituito nel 2022 dalla sezione agrigentina dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) per rendere omaggio agli uomini e alle donne delle forze armate e delle forze dell’ordine che si sono distinti per impegno, altruismo e spirito di servizio verso la collettività. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 27 novembre alle 10:30 al Teatro Pirandello di Agrigento.

L’iniziativa, promossa dalla sezione UNUCI presieduta dal cavaliere tenente Carmelo Fenech, nasce dalla volontà di dare visibilità a chi contribuisce quotidianamente alla sicurezza e al benessere della società. Un riconoscimento che negli anni ha assunto un significato sempre più ampio e che intende valorizzare non soltanto il senso del dovere ma anche quei gesti di solidarietà e dedizione che spesso rimangono lontani dai riflettori.

Dalla sua istituzione il premio ha coinvolto appartenenti a diversi corpi dello Stato, dai vigili del fuoco alla polizia di Stato, dalla guardia di finanza all’Arma dei carabinieri, fino alla Marina militare e alla Capitaneria di porto. Accanto ai riconoscimenti individuali sono stati conferiti premi a reparti delle forze armate e a personalità che si sono distinte nel corso della propria carriera. Tra queste figura il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, al quale è stato assegnato il premio alla carriera in una delle precedenti edizioni.

Il “Dona Maiora” ha inoltre ampliato progressivamente i propri orizzonti. Nel 2025 la manifestazione ha raggiunto anche Palermo e si è arricchita di una sezione dedicata all’impegno civile e sociale. Particolare attenzione è stata riservata anche al mondo della scuola attraverso il coinvolgimento degli studenti in iniziative dedicate alla legalità, al senso civico e al valore del servizio verso il prossimo.

Per l’edizione 2026 è stato concesso il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, del Libero consorzio comunale di Agrigento e della Camera di commercio. Un sostegno istituzionale che conferma il valore dell’iniziativa e dei principi che intende promuovere.

Intanto il premio “Dona Maiora” fa tappa anche a Palermo. Oggi, venerdì 13 novembre alle 17.30, nel salone delle feste del Circolo unificato dell’Esercito, si terrà la seconda edizione palermitana della manifestazione promossa dalla sezione locale dell’Unuci. Tra i premiati figurano il capo squadra volontario dei vigili del fuoco Giuseppe Sorrentino, l’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria Francesco Pecoraro, l’agente scelto della polizia di Stato Fabio Perna e l’agente Giuseppe Falcetta. Riconoscimenti anche al maresciallo capo della guardia di finanza Michele Morrone, al comandante e ai componenti della stazione dei carabinieri San Filippo Neri, al secondo capo scelto nocchiere di porto della guardia costiera Giacomo Di Maggio e al graduato aiutante dell’Esercito italiano Salvatore Castiglia. La cerimonia sarà presentata da Anita Sorano e accompagnata dagli interventi musicali della maestra Corinne Latteur e del quartetto d’archi “Zuleima”.