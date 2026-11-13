Documenti falsi e coltello in auto, arrestato 46enne

I Carabinieri della Stazione di Castelbuono nell’ambito dei servizi di contrasto alle truffe disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Cefalù sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, guidata dal dott. Antonio Vittorio Cavallo, hanno arrestato un 46enne nativo di Catania, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Lo stesso è stato inoltre denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scattata al termine di una mirata attività di controllo sul territorio avviata a seguito di alcune segnalazioni giunte alla Centrale Operativa, che indicavano possibili tentativi di truffa ai danni di persone anziane nel comune madonita. I militari hanno individuato e fermato un’autovettura a bordo della quale viaggiava l’indagato in compagnia di un ragazzo risultato estraneo ai fatti. Nel corso degli accertamenti, l’uomo ha tentato di eludere i controlli declinando false generalità e consegnando anche dei documenti che a prima vista risultavano falsi. L’azione non ha tratto in inganno i Carabinieri che, attraverso opportuni accertamenti, sono riusciti a risalire alla reale identità dell’indagato.Sottoposto anche a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltellino della lunghezza complessiva di 16,5 centimetri, di genere vietato e, per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale termitano, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.