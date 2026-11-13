La giunta Sodano perde un altro pezzo: va via Torregrossa

“Le presenti dimissioni sono determinate dal venir meno del rapporto fiduciario”. Inizia così la lettera protocollata questa mattina dall’ormai ex assessore allo Sport (e non solo) della giunta comunale, Elisabetta Torregrossa che, appunto, lascia la compagine del sindaco Michele Sodano.

Un addio che in parte era nell’aria, nel senso che il primo cittadino nel recente passato avrebbe sollecitato l’idea di un passo indietro per un problema di produttività, ma che per Torregrossa è da addebitare ad una frizione registratasi con il sindaco. L’ex componente della giunta parla di “accanimento” manifestatosi nei suoi confronti dopo il passaggio da tempo pieno a tempo parziale del proprio contratto di lavoro. “Questa variazione – si legge – dalla sottoscritta è stata tempestivamente e regolarmente comunicata agli uffici preposti in materia di contratti e gestione del personale, nel rispetto delle procedure previste. La stessa tiene a precisare che, malgrado tale situazione, ha espletato il proprio incarico con continuità e senso di responsabilità in tutte le deleghe affidatele, mantenendo un rapporto collaborativo e corretto con gli uffici, con i colleghi assessori, con tutto il personale comunale e, soprattutto, verso la città”.

Per questa situazione, quindi, Torregrossa ritiene che sia ” venuto meno il presupposto della fiducia, che costituisce condizione essenziale per lo svolgimento dell’incarico assessoriale” e che quindi non sussistano più le condizioni per proseguire nel proprio mandato”. Una nuova doccia fredda per la squadra amministrativa (che è alle sue seconde dimissioni in pochi mesi) che denota anche un aumento della tensione interna alla giunta. Chi sarà il prossimo in questo “Squid Game” in salsa Pirandelliana?