Prima edizione del premio “Enzo Alessi”: ecco a chi vanno i riconoscimenti

L'evento organizzato dalla Società Dante Alighieri si svolgerà il 26 novembre a casa San Filippo

Il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna, ha organizzato per mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 16.30, presso la Sala della Casa Sanfilippo sede del Parco Archeologico e Paesaggistico Via Panoramica dei Templi un incontro “Enzo Alessi uomo di
teatro” e la Consegna di riconoscimenti “Enzo Alessi” Prima edizione.
Dopo i Saluti del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del Direttore del Parco Archeologico
Arch. Roberto Sciarratta e di Enza Ierna che introdurrà i lavori interverranno Gaetano Aronica attore,
regista e direttore artistico sulla tematica “Il teatro e la vita.Mutamenti Generazionali”; seguirà Antonio
Liotta Scrittore, Editore e Medico con “Teatralità di scrittura e Vita di Enzo Alessi”; Raimondo Moncada
Scrittore, attore con “Gli anni felici con Andrea Camillleri”, Sandro Re Esperto Culturale “Sandro Re da
Città dei miracoli di Enzo Alessi”.

A ricevere il premio “Enzo Alessi” l’ attore Gaetano Aronica, il regista Giovanni Volpe, il fotografo Angelo Pitrone , l’ Associazione Bandistica Intercomunale “ Vincenzo Bellini” di Agrigento per la categoria musica e per l’arte della moda Nando Patermo.

Coordinerà l’incontro Margherita Trupiano giornalista.

