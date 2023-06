Pubblico romantico per i Modà, Kekko Silvestre: “al mattino pensate ai problemi che non avete”

Applausi e tante emozioni ieri al teatro Valle dei Templi per il primo grande concerto del Festival del Mito con i Modà, che torneranno ad esibirsi anche martedì 6 giugno.

Kekko Silvestre, insieme alla sua band composta da Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) Claudio Dirani (batteria), accompagnati per la prima volta da un’orchestra, sullo sfondo i Templi di Agrigento, la luna piena, e tanto romanticismo, hanno emozionato il pubblico che ha cantato ogni singola canzone a squarciagola.

Non solo canzoni, sul palco Kekko ha parlato della depressione, che lo ha colpito sopratutto durante i mesi del Covid. “Al mattino quando vi svegliate cercate di pensare ai problemi che non avete e fatelo sopratutto nel rispetto di quelle persone che stanno combattendo quelle battaglie difficili o che le hanno perse queste battaglie. Se siete qui ad ascoltare le nostre canzoni è perchè siete belli, bellissimi, e siete delle persone normali come Noi. Viva i romantici”, ha detto Kekko con la voce rotta dall’emozione.

Il gruppo era già stato nel 2011 ad Agrigento e come ha ricordato il leader dei Modà “tutto è iniziato in Sicilia, a Naso, con Enzo Sirna che passava in radio, i nostri primi brani invitando la gente ad ascoltarci. Da allora successo dopo successo”.

Foto Sandro Catanese