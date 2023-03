Regolamento orti urbani, Zicari: “dopo approvazione manca la mappatura delle aree”

“È passato un anno dall’approvazione del regolamento sull’affidamento di Aiuole ed Orti urbani. Invito l’Amministrazione Attiva a pubblicare l’elenco delle aree concedibili, così da renderlo esecutivo, in particolare un paio di terreni recentemente confiscati alla mafia ed affidati al Comune, uno sito in contrada Petrusa ed uno al Villaggio Mosè.Inoltre oggi presenterò una proposta di regolamento per l’affidamento dei beni comuni. La particolarità di questo regolamento è che possono essere direttamente le associazioni ad individuare e chiedere in concessione un bene. In questo modo proviamo a mettere rimedio all’assenza di personale amministrativo in forze al Comune, assenza gravissima e che paralizza l’attività dell’ente. Nelle prossime settimane, inoltre, tornerò a chiedere al dott. Mantione la redazione del piano del fabbisogno: è di tutta evidenza che senza nuovo personale e senza adeguata tutela del personale in servizio il Comune abbia enormi difficoltà!” Così in una nota il consigliere comunale Roberta Zicari.