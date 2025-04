Rifiuti, al via la pulizia lungo la Sp71: Mareamico ringrazia

Cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale 71 che da Agrigento conduce a Punta Bianca. A bonificare l’area gli operatori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dopo le varie denunce da part dell’associazione ambientalista Mareamico che in una nota dice: “Grazie alla Provincia di Agrigento per avere bonificato l’area. Speriamo che gli incivili frequentatori dei luoghi la smettano di abbandonare i loro rifiuti in strada”.