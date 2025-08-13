Agrigento

Rifiuti, sospesa raccolta nel giorno di Ferragosto

L’amministrazione comunale di Agrigento informa che, a fronte della chiusura della piattaforma Tutela Ambiente che si occupa dello smaltimento dei rifiuti raccolti, venerdì prossimo 15 agosto, giorno di Ferragosto, non sarà effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti così come previsto dal calendario vigente, nè per le utenze domestiche nè per quelle non domestiche. Venerdì dunque non dovranno essere esposti i mastelli contenenti il vetro e la plastica. Rimarrà chiusa anche l’isola ecologica mobile, che il venerdì è prevista al Villaggio Peruzzo.

Le ditte Iseda, Sea e Seap garantiranno, con gli operatori destinati al servizio di raccolta della differenziata, lo spazzamento manuale delle strade del centro storico e di San Leone, oltre allo svuotamento dei cestini gettacarte.

