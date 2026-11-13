Rilanciare il commercio e i servizi di prossimità, approvata la mozione di Confesercenti

Il consiglio comunale di Agrigento all’unanimità ha approvato la mozione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per rilanciare il commercio e i servizi di prossimità.

“La rigenerazione urbana non può essere considerata soltanto una questione urbanistica, ma deve diventare una strategia complessiva di rilancio dei centri storici, del commercio di prossimità, dei servizi e della socialità. Le città hanno bisogno di recuperare spazi, funzioni e identità, creando condizioni favorevoli per le attività economiche e per una maggiore vivibilità. Il voto unanime del Consiglio comunale testimonia la volontà di sostenere un percorso che mette al centro il territorio e il suo futuro”, dichiara il presidente del Consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà.

L’iniziativa, portata in aula con una mozione del consigliere Gramaglia, punta a sostenere una legge nazionale che prevede agevolazioni per le attività commerciali, interventi per recuperare gli spazi urbani e incentivi per favorire nuove aperture. Il progetto comprende anche la creazione di zone economiche speciali dedicate ai negozi di quartiere.

” È un risultato che riconosce il valore della nostra iniziativa legislativa e conferma quanto sia necessario costruire una nuova visione delle politiche urbane. La desertificazione commerciale, la perdita di funzioni dei centri storici e il progressivo impoverimento delle relazioni sociali sono fenomeni che richiedono risposte strutturali, non interventi episodici. Rigenerare significa restituire attrattività ai quartieri, creare opportunità per le imprese, favorire nuovi investimenti e rendere le città nuovamente luoghi di incontro e di partecipazione. Il voto unanime di Agrigento è un contributo significativo a questo percorso e ci auguriamo che altre amministrazioni locali e altri Consigli comunali seguano questo esempio, sostenendo una proposta che punta a fare della rigenerazione urbana una vera politica nazionale di sviluppo. Le città non sono soltanto luoghi in cui si svolgono attività economiche: sono comunità da custodire, valorizzare e rendere capaci di futuro”, dichiara Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia.