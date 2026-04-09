Agrigento

Ritrovata dai Carabinieri la trentenne scomparsa dall’ospedale di Agrigento

I Carabinieri hanno setacciato la zona industriale e hanno ritrovato la donna a circa due chilometri dall'ospedale

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

È stata ritrovata la giovane favarese scomparsa stamattina dopo aver lasciato il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alessandra Puma, 30 anni è stata rintracciata dai Carabinieri a circa due chilometri dal nosocomio dove è stata portata nuovamente per ricevere eventuali cure.

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