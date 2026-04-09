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Violento scontro tra due auto: due morti e un ferito

Le due vittime, Domenico Gerbino e il suocero Antonio Criscì, si trovavano a bordo dello stesso veicolo

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Grave incidente mortale, questa sera, lungo la strada statale 113, nel tratto di Acquedolci, nel Messinese, in direzione Palermo. Il violento impatto ha coinvolto due veicoli.

Le due vittime, Domenico Gerbino e il suocero Antonio Criscì entrambi di Caronia, viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Una delle vittime, come riporta il giornale online Quadro Chiaro, è stata sbalzata sull’asfalto, mentre l’altra è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto, ribaltatasi a seguito dell’urto. Per il recupero dei corpi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato a lungo per estrarre i passeggeri. Una terza occupante del veicolo, Vera Criscì fidanzata e figlia delle vittime, è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo nonostante le gravi condizioni. La ragazza, politraumatizzata, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Municipale e le ambulanze del 118, che hanno soccorso una terza persona rimasta ferita nel sinistro. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

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