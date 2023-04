Ritrovato il padre di Ismael? Il questore Ricifari: “nessuna certezza”

“Non abbiamo alcuna certezza del ritrovamento del padre del bambino. Non abbiamo nessuna segnalazione ufficiale da parte della polizia tunisina chi ha divulgato la notizia non appartiene alle forze di polizia preposte alle comunicazioni ufficiali con l’esterno. Ammesso che abbia parlato al telefono con qualcuno non abbiamo le prove concrete che quel qualcuno sia il padre del bambino che per fortuna al momento è in mani sicure che lo accudiscono con affetto.” Così al gds il questore di Agrigento Emanuele Ricifari che fa chiarezza sulla notizia di un eventuale ritrovamento del padre del piccolo Ismael, il piccolo migrante che ha perso la mamma nel naufragio di venerdì notte e ancora il suo corpo non è stato trovato. Ismael adesso è stato affidato a una dottoressa della Rianimazione del 118 di Palermo per tutelarlo e garantirgli tranquillità.