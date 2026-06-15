Agrigento

Permesso di soggiorno falso e resistenza a pubblico ufficiale: Daspo per parcheggiatore

L'uomo aveva in tasca una ventina di euro in monete: adesso non si potrà avvicinare alla zona di "lavoro"

Pubblicato 2 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Denuncia a piede libero, un maxi-verbale e l’allontanamento dalla città. La Polizia Locale di Agrigento ha denunciato e sanzionato un parcheggiatore abusivo fermato durante un controllo nel centro storico della città. L’uomo è stato sorpreso mentre esercitava l’attività illecita: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la somma di venti euro in monete, ritenuta il provento dell’attività svolta fino a quel momento. La posizione dell’uomo si è aggravata durante le fasi di identificazione, quando ha esibito un permesso di soggiorno risultato falso. Successivamente, si è opposto con forza all’accompagnamento presso gli uffici del comando, dove gli agenti lo stavano conducendo per completare gli accertamenti di rito.

I successivi provvedimenti hanno riguardato sia l’ambito amministrativo sia quello penale: oltre al sequestro del denaro, all’uomo è stata notificata una sanzione amministrativa di 1.000 euro ed è stato applicato il Daspo urbano, con il conseguente divieto di accesso alle aree del centro storico. Sul piano penale è scattata la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e uso di documento falso, fattispecie che prevedono una pena complessiva fino a un massimo di 6 anni di reclusione.

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