Trapani

Incendio in una ditta di rifiuti: al via indagini

Le operazioni sono ancora in corso e il deposito, al cui interno è ammassato materiale plastico, continua a bruciare

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

 Un vasto incendio è divampato nella notte a Marsala, nel Trapanese, all’interno della Sarco Srl, un’azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti di vetro e metalli. L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, supportate da autobotti e dal carro aria. Le operazioni sono ancora in corso e il deposito, al cui interno è ammassato materiale plastico, continua a bruciare. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme che non si sono propagate a strutture confinanti. Sul posto anche i carabinieri e personale dell’Arpa per le verifiche ambientali. 

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