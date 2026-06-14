Auto dei carabinieri coinvolta in incidente a Porto Empedocle, due militari feriti 

Un incidente stradale è avvenuto alle porte di Porto Empedocle, nei pressi del bar Plano. Un’auto dei carabinieri è rimasta coinvolta nel sinistro finendo fuori strada e quasi ribaltata. Il bilancio è di due militari feriti, per fortuna in maniera lieve. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza.

I carabinieri, secondo una prima ricostruzione, erano stati chiamati per un intervento quando – per cause ancora in corso di accertamento – si sarebbero scontrati con una Fiat Panda. La corsa della gazzella è finita oltre la carreggiata con l’auto che si è quasi ribaltata. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso.