Ribera

In fiamme furgoncino di un pensionato, indagini 

Le fiamme hanno anche interessato il prospetto dell’abitazione dell’uomo e il portone d’ingresso. Il rogo è avvenuto in via Quartararo

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Ribera. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato il furgoncino di proprietà di un pensionato di 66 anni del posto. Le fiamme hanno anche interessato il prospetto dell’abitazione dell’uomo e il portone d’ingresso. Il rogo è avvenuto in via Quartararo.

L’incendio ha danneggiato un Doblò. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Tenenza. Al via le indagini per accertare l’origine delle fiamme. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque al momento non è esclusa alcuna ipotesi compresa quella dolosa. 

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